СБУ расследует махинации при заключении контрактов по производству снарядов 152/155 мм. Этой сделкой уже заинтересовалось ФБР, - Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Невеселая шпионская история, которой уже можно поделиться. В августе 2015 года с территории Российской Федерации в Украину прибыл некий гражданин США, назовем его Чарльз. Американец из России оказался очень любопытным парнем и почему-то активно интересовался планами поставок оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины. В течение короткого времени он установил плотный контакт с украинскими чиновниками и выяснил, что ВСУ остро нуждается в серийном производстве и поставках снарядов 152/155 мм", - рассказал он.

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"Американец предложил свою помощь, и вскоре между одним из предприятий Концерна "Укрборонпром" - холдингом "Артема" и Государственным предприятием "Український центр "Безпека" был заключен контракт с грифом "секретно" на закупку необходимого оборудования. ГП "Безпека" обеспечивала финансирование и определяла поставщика соответствующей линии, а "Артема" - ее установку и подготовку производства снарядов. Оборудование было решено купить у некой американской компании "Gray Fox Logistics", появление которой в этой схеме до сих пор остается загадкой. Получив половину суммы контракта, компания сначала выставили новые, невыгодные украинской стороне условия поставок, а потом и вовсе перестали выходить на связь", - добавил экс-нардеп.

"В результате контракт не выполнен, оборудование не поставлено, а выполнение гособоронзаказа по производству снарядов оказалось на грани срыва", - констатировал Наейм.

"Утешительная новость в том, что этой сделкой и непосредственно компанией "Gray Fox Logistics" уже заинтересовались сотрудники Службы безопасности Украины и Федеральное бюро расследований США. Согласно официальным данным реестра судебных решений, расследование проводит главное следственное управление Службы безопасности Украины по факту нанесения ущерба обороноспособности и экономической безопасности Украины. Фигурантами дела являются бывший заместитель Министерства экономики Украины и директор Государственного предприятия "Український центр "Безпека", - рассказал он.

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"На данный момент решением Шевченковского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство следователей СБУ о проведении почерковедческой экспертизы вышеуказанного контракта. Тем временем Концерн "Укроборонпром" делает все возможное, чтобы программа подготовки серийного производства нарядов, пусть и с отсрочкой, все же была выполнена. Сейчас между Концерном и новым руководством Министерства экономики проводятся соответствующие консультации. Подчеркну, что вся эта информация уже не является секретной. С соответствующим решением суда и фабулой дела можно ознакомиться тут", - резюмировал Найем.



