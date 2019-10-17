В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по поводу закона об обличителях коррупции и того, что некоторые называют его "законом" о стукачах".

Депутат отметил, что в настоящее время есть много людей, которые знают о коррупционных действиях, но боятся сообщать об этом в правоохранительные органы.

"Есть такая гипотеза у нас, что если материально стимулировать этих людей, то они будут меньше бояться, более тщательно собирать информацию и получать материальное вознаграждение. Сработает ли это в нашем обществе или нет - это гипотеза, гипотеза либо валидизируется, либо опровергается", - сказал Арахамия.

В то же время, говоря в контексте этого закона о возможности анонимных сообщений, депутат отметил: "С анонимами есть вопрос. И мы уже договорились, что мы внесем отдельный законопроект о внесении изменений в УПК - об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации. Уголовную ответственность. Сейчас там штраф, 6 месяцев условно. Надо делать уголовной ответственность: три года, например, тюрьмы, если люди просто будут клевету делать".

Таким образом, считает Арахамия, это демотивирует людей, которые захотят "анонимками" решать собственные дела.

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Как сообщалось, сегодня, 17 октября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" (№ 1010). Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо причиненный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Анонимное сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений подлежит проверке в срок не более 15 дней со дня его получения. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.



