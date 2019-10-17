Переписка нардепа от "СН" Медяника станет предметом рассмотрения спецгруппы, - Арахамия

Об этом заявил журналистам лидер фракции "СН" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы вчера договорились на фракции провести заседание в пятницу, у него есть своя версия. Он нам ее вчера полчаса озвучивал", - заявил Арахамия.

"Я не могу вам ничего сказать, потому что я не знаю, что это такое. Может, это у него собака Сахар", - добавил он.

Арахамия не стал долго общаться с прессой, поскольку на 14:30 его позвали на встречу к президенту.

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Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".