Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд

Об этом "Думской" сообщила Ольга Галина, пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы, куда изначально поступило обвинительное заключение, передает Цензор.НЕТ.

"10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС", — рассказала Ольга Галина.

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Напомним, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины — декларирование недостоверной информации.

Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год — на 18,7 млн гривен.

Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело – "метод давления" на него и членов его семьи.

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Отметим, что вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.