Рада не может закрывать сайты, - Разумков ответил на предложение ООН закрыть "Миротворец"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Парламент не может участвовать в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайте. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде", - сказал Разумков.

В то же время он призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта ("Миротворец". - Ред.): кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - добавил спикер.

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Накануне, заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро выступил на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова. Он предложил депутатам инициировать закрытие сайта "Миротворец". По мнению представителей организации, то, что сайт содержит личные данные, является нарушением законодательства и представляет опасность.