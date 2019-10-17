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17.10.19 16:16

Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский

Одно из почтовых отделений Донецкой области не считает 14 октября праздничным днем.

Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"14 октября я поздравил коллег по "Укрпочте" с праздниками и в ответ получил от одного из наших отделений в Донецкой области такое сообщение: "Не надо наше отделение поздравлять с тупыми праздниками!"

Свой ответ делаю публичным - никого увольнять и наказывать не стал. Принципиально", - написал он.

По словам Смелянского, так он поступил, чтобы "люди чувствовали разницу".

"За такое сообщение в Почте России, "ЛНР" или "ДНР" с вами бы уже разговаривали люди в погонах. Так что рекомендую ценить то, что имеете", - пояснил он.

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Напомним, 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника: День защитника, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы.

Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября тупым праздником. Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский 01

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