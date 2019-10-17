Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.10.19 16:04

РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью

В Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Глава РПЦ патриарх Кирилл собрал его из-за признания Православной Церкви Украины сначала Константинопольским Патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

кирилл

Кирилл назвал ПЦУ "раскольнической группировкой" и заявил, что нужно определиться с возможными действиями на случай, если и другие православные церкви признают украинскую церковь. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал", - отметил патриарх РПЦ.

Читайте также: РПЦ угрожает Элладской церкви из-за признания ею ПЦУ и обещает "последствия"

Среди постоянных членов синода РПЦ – глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.

О принятых решениях синода РПЦ пока что ничего неизвестно.

12 октября Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ. После этого в Русской православной церкви заявили, что Элладская церковь может столкнуться с "последствиями" такого решения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100