Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое громкое дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа"

Об этом заявил экс-нардеп Сергей Пашинский в своем выступлении в ходе судебного заседания во время рассмотрения апелляции на избранную ему меру пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За последние пять лет против меня было много обвинений. То миномёт, который якобы собирался у меня в гараже. То одно демократическое издание написало, что я покупал технику по одной цене, а продавал по другой... Все эти факты мы рассматривали на комитете, который я возглавлял. Но это был вал публикаций. И я понимаю, что они были инспирированы из РФ. Но теперь я слышу обвинения уже не в том, что я якобы организовывал коррупцию в "Укроборонпроме", а оказывается, что я наоборот делал так, чтобы армия покупала детали не у "Укроборонпрома", - заявил Пашинский.

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Он отметил, что по всем этим делам длится расследование. По некоторым он сам подал в суд за клевету.

"И второй момент, который развязали против меня - это спецоперация, которая началась с 2016 года. (По ней внедрялось мнение), что война, оказывается, идёт не потому что Путин напал, а потому что "на войне наживаются", - отметил он.

Теперь, по словам Пашинского, "на скорую руку формируются какие-то дела", имеющие целью упрятать его за решетку.

Пашинский обратился к Генпрокурору Рябошапке: "Дело Пашинского - это ваше первое громкое дело. Я вас очень прошу найти время и изучить четыре документа: постановление о закрытии дела, постановление о составе преступления, постановление о возобновлении и аргументы моих адвокатов".

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.