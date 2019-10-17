Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов

"Чтобы их не "заваливали" анонимными безосновательными сообщениями. И дать ответ обличителю, является ли он таковым, или он просто хочет донести "пустую" информацию", - сказал он журналистам в четверг, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта президента №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смирнов отметил, что после изучения информации компетентный орган будет принимать решение об открытии уголовного производства и определении процессуального статуса заявителя как обличителя.

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"Уже по итогам рассмотрения производства и после того, как обвинительный акт передается в суд, во время судебного рассмотрения судом также определяется процессуальный статус лица как обличителя, который по результатам рассмотрения дела в суде и после вступления приговора в законную силу может претендовать на получение денежного вознаграждения", - пояснил он.

Он отметил, что обличитель может получить "поощрение в размере 10% от суммы, которая была направлена в доход государства в виде компенсации того ущерба, который был нанесен", и закон предусматривает, что это не может быть больше 12 млн грн.

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Замглавы ОП указал, что в законе прописаны базовые гарантии безопасности для обличителя как участника уголовного производства, в том числе, пользоваться возможностью изменения анкетных данных и места проживания.

Смирнов подчеркнул, что закон установил четкие механизмы и критерии защиты прав обличителей и имплементации их сообщений в процессуальное законодательство.

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"Мы уверены, что этот закон будет работать", - убежден замглавы Офиса Зеленского.

Напомним, Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции. Согласно закону обличители смогут получить вознаграждение, сообщив о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более.