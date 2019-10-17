Аваков наградил работников системы МВД государственными наградами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом соощили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации МВД Украины.



Государственные награды вручил министр внутренних дел Арсен Аваков.



"Уважаемые солдаты и офицеры, сегодня имею честь от имени Украины наградить вас государственными наградами. Каждый из вас работает в очень непростых условиях, работает в очень агрессивной среде. Каждый день нацгвардейцы и пограничники защищают нашу землю и наши границы. Каждый день спасатели и полицейские спасают сотни жизней граждан. Каждый день есть место для вашего профессионального труда и вашего подвига. Сегодня здесь лучшие солдаты и офицеры. Я горжусь тем, что украинцы имеют доверие к вам, к каждому. Имеют доверие к полиции, гвардейцам, спасателям и пограничникам. Более 50%. Это большая цифра. И это наша ответственность, это ваша заслуга и подвести нельзя", - сказал он.



Орденом "За мужество" II степени награждены лейтенант Виталий Блажко, Руслан Сиской.



Орден "За мужество" III степени получили полковник Николай Гуменюк, подполковник Андрей Гегеха, подполковник Константин Назаренко, подполковник Павел Кияновский, капитан Иван Воловик, лейтенант Сергей Калиберда, младший лейтенант Роман Бугаенко, лейтенант Денис Стець, лейтенант Сергей Якимашев, старший лейтенант Ростислав Нагорняк, старший лейтенант Ярослав Жаботинский, лейтенант Александр Ющенко, старший прапорщик Николай Дуба, старший прапорщик Павел Устюжанин, старшина Александр Сфинкс, старшина Денис Тодориця, старший солдат Владислав Шатила, старший сержант Петр Бурда, солдат Елизар Луценко.



Председатель Национальной гвардии Украины Николай Балан подчеркнул, что Украина сильная, пока на страже ее спокойствия стоят такие воины.



"От имени военного совета Национальной гвардии и от себя лично - примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня защитника Украины и в связи с заслуженными наградами. Только вместе, только с единой целью мы сильны", - сказал Николай Балан.



Ордена "Данила Галицкого" получили полковник Роман Омельченко и майор Андрей Брошко.



В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что Украина платит дорогую цену в войне с Россией, но если бы не защитники нашего государства, то жертв было бы еще больше.

"Уважаемые коллеги, в День защитника Украины я посмотрел фильм "Славянск. Начало войны", и он вернул меня в начало тех бурных событий, когда проходила активная фаза агрессии России против нашей страны. На сегодняшний день мы имеем около 30 000 погибших и раненых, около 2 миллионов переселенцев, тысячи гектаров загрязненных взрывчаткой, и это далеко не вся цена, которую Украина платит за войну, которую против нас развязала Россия. Я твердо знаю, что если бы не вы, если бы не те ребята, которые положили свои жизни за независимость нашей страны, если бы не вы, которые защищают нашу Украину, эта цена была бы намного выше. Слава вам и слава Украине! " - подчеркнул Николай Чечеткин.

Медалью "За безупречную службу" III степени награждены - полковник Павел Василенко, полковник Александр Коломиец, подполковник Роман Строгу, подполковник Андрей Чапчай, майор Евгений Бережной, майор Юрий Фатеева, майор Артем Химич, капитан Сергей Павлушкин, капитан Владимир Дубасюк.





Медаль "За военную службу Украине" получили полковник Виктор Григоренко, полковник Антон Шелудько, подполковник Руслан Греха, старший лейтенант Александр Пастух, младший лейтенант Дмитрий Козинский, прапорщик Богдан Салдугей, старший сержант Юрий Лысокинь, старший сержант Дмитрий Смаров, сержант Дмитрий Дузь, сержант Евгений Карась, сержант Михаил Чапля, старший солдат Игорь Агеев, старший солдат Вячеслав Кушнир, старший солдат Сергей Шалепа, старший солдат Александр Юринец, солдат Лев Глуховеря.



Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что каждый из награжденных заслуживают народного признания.



"Уважаемые пограничники, спасатели, военнослужащие, полицейские, коллеги. Государственная награда - это благодарность, это признание государством вашего мужества и профессионализма. Перефразируя героя одного из фильмов: "Пулю принял, но врага не испугался". Я всех благодарю за службу, Слава Украине!" - сказал Игорь Клименко.



Прапорщик Алексей Миничев получил медаль "Защитник Отечества".



Медалью "За труд и доблесть" наградили - майора Вячеслава Бервена, старшего лейтенанта Сергея Кучеренко, старшего лейтенанта Максима Марчука.









Медаль "За спасенную жизнь" получили - капитан Александр Недошовенко, старший лейтенант Виталий Задорожный.