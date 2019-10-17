РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ

Решение было принято на заседании Священного синода РПЦ. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - сообщил он.

Кроме того, РПЦ уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла больше не упоминать главу ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в богослужении, если предстоятель Элладской церкви начнет молитвенное общение с представителями Православной церкви Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Архиерейский собор ЭПЦ признал право Константинопольского патриархата предоставить ПЦУ автокефалию.