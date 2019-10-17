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17.10.19 18:21

Доходную часть Госбюджета-2020 увеличили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комитета Аристов

Председатель комитета по вопросам бюджета, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов рассказал, что доходную часть бюджета на 2020 год увеличили на 18 млрд грн.

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Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

18 октября, Рада рассмотрит проект Госбюджета в первом чтении.

Об этом Аристов сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Доходная часть увеличена на 18 млрд, которые предложено распределить на социальный сектор", - рассказал Аристов.

Он также рассказал за счет чего удалось увеличить доходную часть: "Детенизация экономики, связанная с администрированием налогов - одна статья. Доходы от Национального банка - вторая, от аренды государственных объектов, перераспределение доходной части государственных компаний в расчете 10 на 90. Тоесть 90% - основной фонд доходный, и 10% остается у предприятий на развитие".

По его словам, в проекте бюджета "на сегодняшний день макропоказатели не поменялись".

"Это поручение правительству мы вписываем как задание, и ко второму чтению они будут готовы вам доложить на какие показатели они вышли, насколько они смогут поднять пенсии, минимальную зарплату, которую требует общество", - отметил нардеп.

Он рассказал, что депутаты направили около 2300 поправок к проекту Госбюджета.

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