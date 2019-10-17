Рада создала комиссию по деоккупации (обновлено)

Об этом из парламента сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Депутаты поддержали проект постановления о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины (№2268) за основу и в целом.
"За" проголосовали 316 парламентариев.
ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.
"После резонанса по формуле Штайнмайера много было дискуссий в парламенте. И парламент говорит, практически все политсилы, что надо привлекать парламент больше к этому процессу, чтобы мы были в курсе, потому что мы отчитываемся каждый день перед нашими избирателями, и надо для этого иметь какой-то формальный инструмент ", - рассказал журналистам в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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В состав ВСК вошли 12 народных депутатов.
"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии "Голос"), заместителем председателя — Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", — говорится в тексте постановления.
Также в комиссию назначили:
- Арахамию Давида Георгиевича,
- Кравчук Евгению Михайловну,
- Герасименко Игоря Леонидовича,
- Геращенко Ирину Владимировну,
- Завитневича Александра Михайловича,
- Потураева Никиту Руслановича,
- Лубинца Дмитрия Валерьевича,
- Соболева Сергея Владиславовича,
- Ткаченко Максима Николаевича,
- Яременко Богдана Васильевича.
Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.
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