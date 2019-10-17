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17.10.19 19:04

Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение ценных пород древесины в ГП "Красноградское лесное хозяйство" Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ 01

Чиновники лесхоза наладили незаконную вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину нелегально реализовывали. Под видом санитарных рубок чиновники уничтожили более 20 гектаров лесонасаждений дуба и сосны.

Проведенная Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им. Бокариуса комплексная экономическая и инженерно-экологическая экспертиза установила нанесенный государству ущерб в размере 6,2 миллиона гривен.

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Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.

Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ 02

Сейчас пяти должностным лицам госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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