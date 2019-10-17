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17.10.19 19:23

По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова. ФОТО

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского всем 35 украинским пленным, которые были освобождены 7 сентября, приобрели ноутбуки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова 01

18 октября в Офисе Омбудсмена компьютерную технику уже получили Роман Сущенко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а ноутбук для Павла Гриба пришел получить его отец.

По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова 02

Остальные заберут свои подарки в Офисе Омбудсмена в ближайшее время.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".

По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова 03

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