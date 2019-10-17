Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, Новозвановки и Гладосово, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 8 обстрелов:

дважды неподалеку Золотого - из минометов калибра 120 мм и СПГ;

трижды вблизи Новозвановки - из минометов калибра 82 мм;

у Гладосово - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Марьинки, Тарамчука, Золотого, Зайцево, Новомихайловки, Луганского, Водяного, Пищевика, Лебединского, Авдеевки, Талаковки, Чермалыка, Новозвановки, Катериновки и Песков.

Кроме того, российские оккупационные войска цинично обстреляли непосредственно 2 населенных пункта - Авдеевку и Водяное, что на Приазовье. Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию этих фактов, соответствующие документы направлены в международные институции.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения.

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Вчера представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 тяжелое телесное повреждение, 2 грабежа, 7 краж, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 10 фактов - с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 22 038 человек и 2 448 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 21 736 человек и 2 395 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 45 лицам.

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