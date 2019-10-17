Раимов покидает должность советника министра здравоохранения

Об этом Раимов сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце месяца моя команда выходит из Минздрава. Мы еще останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю поточную работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие ребята. Часть ребят на смену готовим мы, часть ищем, возможно в подарок оставлю кого-то из команды", - написал он.

По словам Раимова, его задачей было "сопроводить новую команду" (Минздрава. - Ред.) на старте. "Мы все же по кризисам и сложным задачам, а тут нужно сидеть попой и писать пресс-релизы и отчеты в кабмин сдавать", - пояснил он прекращение сотрудничества.

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Раимов также отметил, что "в команде президента своих не сдают".

Напомним, Зоряна Скалецкая представила Дмитрия Раимова в качестве своего советника 2 сентября.

Работа Министерства здравоохранения в то время, как за коммуникацию в нем отвечал Раимов, ознаменовалась несколькими громкими скандалами. Так, 24 сентября служащие Министерства обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с открытым письмом, в котором заявили о политических репрессиях в ведомстве. Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос ушел с организованного Раимовым брифинга, не дослушав до конца вопрос журналиста. Сотрудники Минздрава заявляли, что Скалецкая избегает встречи с ними. А когда встреча все же состоялась, то продлилась 9 минут. Кроме того, в здание министерства врывались неизвестные, которые угрожали сотрудникам и требовали у них документы.

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