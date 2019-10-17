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17.10.19 20:40

На Черкасщине изъят арсенал боеприпасов, привезенных из зоны ООС, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя арсенал боеприпасов, привезенных из района проведения операции Объединенных сил.

нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К сотрудникам Жашковского отделения полиции поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел района хранит в своем доме боеприпасы.

Во время санкционированного обыска оперативники обнаружили 3 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, запалы к гранатам УЗРГМ, 7 сигнальных ракет, противотанковую кумулятивная гранату РКГ-3, сигнальную мину, взрывпакет, дымовую шашку и патроны калибра 7,62 мм. Как пояснил мужчина, обнаруженые предметы он привез из зоны ООС.

На Черкасщине изъят арсенал боеприпасов, привезенных из зоны ООС, - Нацполиция 01

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В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Полицейские устанавливают, с какой целью мужчина хранил такое количество боеприпасов.

На Черкасщине изъят арсенал боеприпасов, привезенных из зоны ООС, - Нацполиция 02

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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