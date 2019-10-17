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17.10.19 21:17

Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек, - СБУ

Пропавшими без вести на оккупированной части Донбасса считаются 257 человек.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишенные свободы - 240 человек", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины и обработке с привлеченными в рамках "минского формата" международными гуманитарными организациями. Работа по данным направлениям продолжается", - заверили в ведомстве.

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