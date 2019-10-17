Трамп заставлял дипломатов помогать переговорам Джулиани с представителями украинской власти, - Сондленд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Слушания проходят за закрытыми дверями, однако текст вступительного слова Сондленда был обнародован. Из него следует, что сотрудники Госдепартамента США, ответственные за политику в отношении Украины, по прямому указанию Трампа должны были способствовать переговорам личного юриста президента США Руди Джулиани с представителями украинской власти.

По словам Сондленда, он не был с этим согласен, но не мог нарушить указание и, кроме того, считал, что Джулиани может помочь налаживанию контактов между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломат уверяет, что не думал, что Джулиани может поднять на встречах с украинскими представителями вопрос о расследовании в отношении сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал, что запретил послу Сондленду свидетельствовать перед Конгрессом

Ранее несколько средств информации со ссылкой на источники утверждали, что Сондленд вместе с бывшим представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером стремились добиться от Зеленского заявления, что Украина возобновит расследование, связанное с Байденом.

Расследование об импичменте началось из-за подозрений, что Трамп при посредничестве Джулиани и дипломатов, а также лично давил на власти Украины, чтобы навредить Джо Байдену. Сам Трамп утверждает, что расследование, инициированное демократами, является "охотой на ведьм".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович