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17.10.19 22:14

Трамп заставлял дипломатов помогать переговорам Джулиани с представителями украинской власти, - Сондленд

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд 17 октября выступает перед комитетами Палаты представителей Конгресса в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Слушания проходят за закрытыми дверями, однако текст вступительного слова Сондленда был обнародован. Из него следует, что сотрудники Госдепартамента США, ответственные за политику в отношении Украины, по прямому указанию Трампа должны были способствовать переговорам личного юриста президента США Руди Джулиани с представителями украинской власти.

По словам Сондленда, он не был с этим согласен, но не мог нарушить указание и, кроме того, считал, что Джулиани может помочь налаживанию контактов между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломат уверяет, что не думал, что Джулиани может поднять на встречах с украинскими представителями вопрос о расследовании в отношении сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

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Ранее несколько средств информации со ссылкой на источники утверждали, что Сондленд вместе с бывшим представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером стремились добиться от Зеленского заявления, что Украина возобновит расследование, связанное с Байденом.

Расследование об импичменте началось из-за подозрений, что Трамп при посредничестве Джулиани и дипломатов, а также лично давил на власти Украины, чтобы навредить Джо Байдену. Сам Трамп утверждает, что расследование, инициированное демократами, является "охотой на ведьм".

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