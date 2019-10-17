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17.10.19 22:15

На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый

В США продолжается процесс определения кандидатуры того, кто займет место специального представителя Госдепартамента по делам Украины. Возможно, на эту должность не успеют никого назначить до следующих выборов президента США.

чалый,валерий

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Не очень хорошо, что сейчас этого нет (заполненной должности спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины. - Ред). Сейчас, я знаю, рассматриваются люди достаточно мощные на эту должность. И насколько быстро эта должность будет заполнена, зависит от интенсивной работы. Есть и такой вариант, что может что-то к выборам президентским и не состояться, такой вариант тоже есть. И это и от нас зависит", - сказал Чалый.

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Чалый отметил, что благодаря Курту Волкеру на должности спецпредставителя Госдепа Украина получала "месседжи поддержки от США".

"Он (Курт Волкер. - Ред.) очень много сделал за эти годы, привлекая внимание к Украине в Соединенных Штатах, вырабатывая линию, которая бы базировалась на сильной позиции, а не на слабой", - сказал Чалый.

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Курт Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины 28 сентября. 3 октября он дал в Конгрессе США показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По данным Associated Press, его выступление в Конгрессе продолжалось почти 10 часов.

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