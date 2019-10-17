На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Не очень хорошо, что сейчас этого нет (заполненной должности спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины. - Ред). Сейчас, я знаю, рассматриваются люди достаточно мощные на эту должность. И насколько быстро эта должность будет заполнена, зависит от интенсивной работы. Есть и такой вариант, что может что-то к выборам президентским и не состояться, такой вариант тоже есть. И это и от нас зависит", - сказал Чалый.

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Чалый отметил, что благодаря Курту Волкеру на должности спецпредставителя Госдепа Украина получала "месседжи поддержки от США".

"Он (Курт Волкер. - Ред.) очень много сделал за эти годы, привлекая внимание к Украине в Соединенных Штатах, вырабатывая линию, которая бы базировалась на сильной позиции, а не на слабой", - сказал Чалый.

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Курт Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины 28 сентября. 3 октября он дал в Конгрессе США показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По данным Associated Press, его выступление в Конгрессе продолжалось почти 10 часов.