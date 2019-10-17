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17.10.19 22:59

Следующий саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами

Гольф-клуб National Doral Miami занимает почти 324 гектара. В клубе есть 5 полей для гольфа, 700 гостиничных номеров, спа, магазины и офисы для переговоров. В администрации Трампа утверждают, что это место идеально подходит для проведения саммита.

гольф-клуб

О планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

По словам Малвани, оргкомитет саммита искал место для проведения встречи в разных штатах – Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Мичигане, Теннесси, Юте и на Гавайях.

"Они сказали: "Вы не поверите, но такое ощущение, что этот гольф-клуб будто бы специально построили для проведения такого рода мероприятий", - сказал Малви.

Гольф-клуб не заработает на проведении саммита - мероприятие будет организовано по себестоимости. По словам руководителя аппарата Белого дома, это позволит сэкономить "миллионы долларов".

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Встреча лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США запланирована на 10-12 июня 2020 года.

Пока неизвестно, позовут ли на саммит президента России Владимира Путина – ранее Трамп выступал за то, чтобы пригласить его. Против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

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