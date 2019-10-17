Умер солдат-срочник, получивший черепно-мозговую травму в учебном центре "Десна"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу учебного центра.

"В ночь на 14 октября один из военнослужащих срочной службы (прослужил 11 месяцев) травмировался в результате собственной неосторожности.

Почти в полночь после отбоя старший солдат Роман Бирук вместе с сослуживцем нарушили распорядок дня, решив выйти на перекур из казармы на улицу. Уже спустившись на пролет, товарищ Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз. Но, по словам бойца, солдат Бирук потерял равновесие, и упал на нижние ступени.

Уже через несколько минут на месте происшествия были бригады медиков и фельдшеров, которые доставили срочника в местный госпиталь, а оттуда - в Центральный военный клинический госпиталь (Киев). Врачи констатировали открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени. Сегодня утром после нескольких дней в реанимации солдат умер", - говорится в сообщении.

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В "Десне" отметили, что ответственные командиры и дежурные, которые допустили нарушение распорядка дня, по результатам служебного расследования получат суровые наказания - до понижению в должности.