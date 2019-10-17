"Метинвест" Ахметова и Новинского, используя любые методы, пытается не допустить принятия закона, повышающего ренту за руду, - Головнев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Головнев отметил: "Сейчас "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, используя любые методы, пытается "сбить" законопроект 1210, чтобы не допустить повышения ренты на руду.

В чем смысл изменений? Проект закона повышает ставку ренты с 8% до 10%. Но это не главное. Сегодня рентой облагается себестоимость добычи "сырой" руды, которую показывают горно-обогатительные комбинаты (ГОКи).

Проект закона предлагает изменить налоговую базу – брать 8% не с себестоимости тонны добытой руды, а с цены тонны железорудного концентрата (ЖРК).

Такая норма заставит платить в бюджет дополнительные деньги "Метинвест" Ахметова и Новинского (более 60% добычи руды в стране), "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) индийца Лакшми Миттала и Ferrexpo Константина Жеваго.

Компании всех этих уважаемых людей за 2018 год показали хорошую прибыль. Как видно на графике (данные ГФС) предприятия всех трех товарищей вошли в ТОП-10 самых прибыльных компаний 2018 года. Подробно можно почитать здесь



Собеседники в Кабмине рассказали, что Метинвест и АМКР "добежали" до заместителя главы офиса президента Юлии Ковалив, протеже "друга всех олигархов" Бориса Ложкина. И вот уже Данил Гетманцев говорит о том, что по 1210 еще нужно "провести консультации".

А по ФОПам вы не хотели "провести консультации"? Вы в труборежиме приперли к стенке миллионы людей, которые сами посоздовали себе рабочие места и да, недоплачивают налоги, потому что ничего не получают за эти налоги.

Вы, как всегда, начали с пресса на миллионы самозанятых, обещая, что все будет справедливо и у вас есть хомут для пятерки "крупных жуликов" – у вас есть 1210. Но потом, ухудшив жизнь большого количества украинцев, не имеете яиц заставить корпорации тоже платить справедливые налоги.

Вдумайтесь, рента, уплаченная ГОКами за 2018 год – 2 млрд грн. Это всего 7% от их чистой прибыли. Подробно об этом в нашей нетленке



Метинвест и АМКР топят за рабочие места. Хорошо. Можно сделать по-другому. Я насчитал четыре способа уменьшения сверхприбыли ГОКов в пользу государства.

1. Повышение ренты, что предлагает 1210.

2. Отмена возврата НДС на экспорт ЖРК. 20% от стоимости экспорта сырья уйдут государству.

3. Выравнивание классов грузов УЗ. Руда относится к 1-му тарифному классу из 4. То есть, тариф на ее перевозку один из самых низких (ниже только для внеклассных грузов). Выравнивание классов приведет к тому, что часть сверхприбыли ГОКов уйдет на рыночный тариф для перевозки руды, который сейчас, фактически, датирует государство. УЗ на эти деньги повысит зарплату своим работникам, закупит локомотивы и рельсовые автобусы для "Борисполь-Экспресс", наконец.

4. Введение экспортной пошлины на вывоз руды.

О последнем пункте скажу подробнее. В Украине есть полный аналог такой пошлины – 58 евро на экспорт тонны металлолома.



Лом – это сырье для метпредприятий. Таких как Метинвест и АМКР. Именно они, совместно с "Интерпайп" Виктора Пинчука, "Днепроспецсталь" VS Energy и другими проталкивали эту пошлину через "радикала" Виктора Галасюка.

Ограничиваем вывоз сырья, чтобы стимулировать его переработку внутри страны. Что ж, здравая мысль. Давайте точно также поступим с рудным сырьем.

И по поводу рабочих мест. За последние месяцы в Украине остановили работу два метзавода: "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ) Александра Ярославского и "Днепровский меткомбинат" (ДМК), который принадлежат ИСД Сергея Таруты, но фактически контролируется менеджерами Метинвеста из-за больших долгов.



Долги ДМК перед Метинвестом образовались, в том числе, за счет поставок руды. У ИСД нет своих источников сырья. Последнее время Метинвест "юзал" ДМК по толлинговой схеме – поставлял сырье, забирал и продавал продукцию.

ДМЗ и ДМК специализируются на производстве квадратной заготовки. За полгода цена этой продукции на мировых рынках снизилась с $450 до $380 за тонну. Себестоимость производства на ДМЗ – около $400.

Почему эти предприятия оказались неконкурентны? Три простые причины: укрепление гривни, дорогая руда и повышение стоимости электроэнергии – привет ДТЭК Рината Ахметова.

Ведь Ахметов не продаст Ярославскому руду ниже цены импортного паритета. Лучше он продаст руду за рубеж, а Днепропетровская область лишится нескольких тысяч рабочих мест.

То же касается ДМК. Когда, из-за мировой конъюнктуры, выгоднее стало продавать руду, а не квадратную заготовку, Метинвест остановил наименее ценный для него актив. Тем более, он ему не принадлежит, а находится в управлении.

А потом Метинвест и АМКР кричат о том, как они хотят сохранить рабочие места. Ну да.

А представьте, что в Украине действует пошлина на вывоз руды в размере, допустим 5 евро с тонны – по аналогии с ломом. Тогда Метинвесту было бы выгоднее поставить руду на ДМК и ДМЗ, вместо того, чтобы "выталкивать" ее за границу.

Тогда доходы будут у многих украинцев, а не у одного Ахметова. Но ведь это очень плохая реформа. Правда?"





