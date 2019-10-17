Зеленский подписал закон об изменении строительных норм

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Документ был разработан с целью совершенствования нормирования в строительстве, создания условий для внедрения инновационных и прогрессивных строительных технологий, а также улучшение инвестиционного климата и усиление деловой активности в строительстве.

Предыдущие строительные нормы по большей части имели распорядительный характер и были слишком зарегулированными, не позволяя прозрачно и быстро внедрять новые технологии и материалы", - говорится в сообщении.

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Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве - параметрический, распорядительный и целевой.

Распорядительный метод нормирования не предоставляет альтернативы и заключается в поэлементном описании строительного объекта, согласно которому предлагаются решения, конструкции, материалы, рабочие характеристики и тому подобное. На этом методе основаны советские Государственные строительные нормы (ГСН).

Параметрический метод - способ установления требований, который предполагает определение целей и / или параметров безопасности, функциональности и качества объекта нормирования в строительстве. Параметрический метод получил распространение в экономически развитых государствах (страны ЕС, США, Канаде, Японии и т.д.).

Целевой метод является переходным и включает элементы распорядительного и параметрического методов. Выбор метода нормирования осуществляется с учетом особенностей объекта. В то же время предпочтение отдается параметрическому и целевому методам.

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"Реализация норм этого закона будет способствовать упрощению процесса разработки, утверждения и применения строительных норм, либерализации строительной отрасли, а также улучшению ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости", - отметили в Офисе Президента.