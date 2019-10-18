Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс- Украина, об этом Разумков заявил в программе "Право на власть" вечером в четверг в эфире телеканала "1+1".

"Я уверен, что рамковые позиции (законопроекта) будут предоставлены президентом государства, но они будут предложены Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта и что, может быть наиболее важно, к нему будут привлечено гражданское общество", - сказал Разумков

Он подчеркнул, что такие ключевые законопроекты принимать без учета мнения общественности, граждан Украины неправильно, некорректно и не логично.

Разумков отметил, что продлевать существующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается в конце года (31 декабря 2019 включительно) "не достаточно эффективно и неправильно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый закон о порядке местного самоуправления на Донбассе начнут разрабатывать после встречи в "нормандском формате", - Разумков

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом законе "Об особом статусе Донбасса" не должно быть безусловной амнистии для террористов, - Яременко