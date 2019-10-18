Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка

Об этом в эфире 1+1 сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

"Что будет в основе для подозрения Гладковскому? Первое - нарушение антикоррупционного законодательства - ложное декларирование. И второе - речь идет о нарушении законодательства во время осуществления тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода", - сказал Рябошапка.

На вопрос, базируется ли это расследование на журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", генпрокурор ответил: "В том числе. Информация, которая была раскрыта журналистами, использовалась во время досудебного расследования".

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"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра (в пятницу) о совершении этих преступлений", - подчеркнул Рябошапка.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.