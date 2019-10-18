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18.10.19 01:57

Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО

На одном из предприятий Ривненской области произошел пожар в результате взрыва газовоздушной смеси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 01

Сообщение о пожаре в результате взрыва на предприятии в поселке Клевань Ривненского района в полицию поступило 17 октября, около 20 часов. 

Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 02

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси в одном из помещений предприятия, в результате чего в здании сработала автоматическая система пожаротушения.

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К ликвидации пожара приступили спасатели, которые около 20:30 потушили огонь. В результате взрыва никто не пострадал.

Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 03
Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 04

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Полиция будет привлекать специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне.

По данным СМИ, пожар произошел на территории предприятия "Колор С.I.М", которое производит краски для дорожной разметки, краски для автомобилей, синтетические смолы и лакокрасочные материалы для промышленности.

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