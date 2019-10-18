Враг за сутки 29 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов:

- трижды у Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- пять раз неподалеку от Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды возле Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе Березового - из станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Пищевика и Лебединского - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

- возле Широкино - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов:

- вблизи Новолуганского - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

- трижды неподалеку от Новозвановка - из миномета калибра 82 мм;

- вблизи Гладосово из минометов калибра 82 мм;

- дважды в районе Крымского - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Хутора Вильного - из подствольных гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Попасной - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в настоящее время вражеской огневой активности не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы:

- неподалеку от Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Золотого-4 - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.



