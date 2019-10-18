Водные полицейские задержали на Херсонщине браконьеров с краснокнижными крабами на 90 млн гривен. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков, работники подразделения совместно с представителями общественного формирования по Скадовску "СПАС" отрабатывали акваторию Черного моря по недопущению незаконного вылова живых водных биоресурсов.

На территории Национального природного парка "Джарылгачский" полицейские заметили моторную лодку, на борту которой находились 4 человека. Во время проверки выяснилось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляров краснокнижных крабов.

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Отмечается, что водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 311 000 гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины. За незаконное занятие водным добывающим промыслом правонарушителям может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Также в этот же день водные полицейские обнаружили в воде 6 креветочных сетей и 5 мисинових сетей общей длиной 500 метров, в которых находились около 60 000 креветок, 55 единиц рыбы кефаль и 32 краснокнижных краба.

Водные биоресурсы в живом виде были возвращены в естественную среду, чем не допущено нанесение ущерба на сумму 1 885 000 гривен. Полицией принимаются меры по установлению владельцев незаконных орудий лова для привлечения их к ответственности.