20% студентов-первокурсников считают, что ошиблись с выбором специальности, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио НВ сообщила министр образования Анна Новосад.

"Статистика показывает (точнее, наши исследования), что 20% студентов-первокурсников говорят, что они выбрали неправильную специальность и вообще они пошли не туда", — заявила она.

В связи с этим, по словам министра, необходимо проведение реформы старшей профильной школы, которую Новосад определила как один из своих главных приоритетов на посту главы Минобразования. Эта реформа предусматривает возможность профильного обучения в старших классах, самостоятельного выбора образовательной траектории и учебных предметов школьниками.

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"Внедрение старшей [профильной] школы 10−12 класса — это очень важная часть Новой украинской школы. Для этого нам необходимо создать сеть так называемых академических лицеев <...> — более 1500 новых лицеев", - добавила Новосад.

Ранее новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что реформа образования в Украине будет продолжаться, а одним из приоритетов Минобразования станут изменения в дошкольном образовании.