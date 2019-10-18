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18.10.19 09:19

У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что бывший заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет влияния на работу Генеральной прокуратуры Украины.

портнов,андрей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Какое влияние имеет? Скорее всего, просто медийное, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органа досудебного расследования, что, в принципе, может означать, что реального влияния на процессуальные действия или процессуальные решения, которые могут быть совершены прокурорами или следователями, у Андрея Портнова нет", - отметил Рябошапка.

Генпрокурор также прокомментировал вероятность встречи с Портновым.

"Что касается возможной встречи – если у Андрея Портрнова есть достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или для открытия новых производств, - я не вижу проблемы с тем, чтобы прокуроры встретились с ним и, собственно, присоединили эти материалы, например к другим уголовным производствам или иным образом оценили их важность или ценность в уголовных процессах", - сказал Рябошапка.

Напомним, ранее бывший заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что отводит главе ГПУ Руслану Рябошапке "очень короткую карьеру".

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