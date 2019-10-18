Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов

Об этом сказал в комментарии журналистам сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

"Большая ложь всегда начинается с маленькой лжи. Насколько мне известно, информация о том, что Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" при пересечении границы – это фейк, ложь и эта информация не соответствует действительности. После того как Гладковский был предупрежден, что у него есть определенные ограничения на передвижение, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта "Борисполь" домой. Но это ломало сценарий шоу, поэтому начались задержания и так далее... Также хотел бы вам открыть страшную тайну – господин Гладковский сотрудничал со следствием, а за последние несколько месяцев и неоднократно выезжал из Украины и возвращался обратно. Вообще, что касается расследования, то и Петр Порошенко, и наша политическая команда, больше других заинтересованы в его прозрачности и эффективности",- сказал Герасимов.

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Он отметил, что сегодняшние события связаны с попыткой властей отвлечь внимание общества от капитуляции. "Хотел бы вам напомнить, что именно Петр Порошенко, например, по ситуации с "Укроборонпромом" сделал все, чтобы расследование было объективным и беспристрастным. Гладковский тогда был уволен с должности, и именно президент Порошенко обратился в НАБУ с просьбой расследовать это дело. Но сегодня уже понятно, что дело против Гладковского – это была предвыборная технология. По данным источников, произошедшее сегодня, вообще не связано с "Укроборонпромом", с расследованием Бигуса, это связано с закупками автомобилей "МАЗ". "Мазы" на десятки миллионов гривен закупаются даже сейчас. Вы можете спросить у армейцев, которые с грузовых авто они бы хотели получить? Когда я об этом спрашивал, находясь на передовой, то в первую очередь части хотят получать "Мазы". События, которые произошли сегодня, касающиеся "формулы Штайнмайера", капитуляции и разведения войск. И если кто-то думает, что этим шоу он отвлечет внимание украинского общества от капитуляции, то он глубоко ошибается",- подчеркнул Герасимов.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

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Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.