British American Tobacco остановила производство в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The page, об этом говорится в письме финансового директора компании Тараса Павлуся на имя и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук.

В связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Ранее крупнейшие табачные компании пригрозили уходом из Украины из-за законопроекта №1049. Документ полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные табачные компании и дистрибьютор ТЕДИС Украина оспорят решение АМКУ в суде

На Прилуцкой табачной фабрике производили более 10 марок сигарет, среди которых Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и "Прилуки". Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира.