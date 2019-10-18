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18.10.19 09:54

Неважно, сколько продлится оккупация Крыма, - он вернется в Украину, - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверен, что исторические события сложатся так, что аннексированный Россией Крым вернется под контрольно Украины.

дмитрий,кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Для меня неважно, сколько лет будет длиться аннексия Крыма, я абсолютно уверен, что Крым будет освобожден. Сложатся так исторические обстоятельства, мы будем содействовать тому, чтобы они так сложились и Крым вернулся в Украину", - сказал Кулеба.

По его мнению, изменение ментальности населения полуострова за период его аннексии, не должно влиять на стремление Украины вернуть свою территорию.

"Мы знаем, что там была своя ментальная специфика и до начала попытки незаконной аннексии Крыма Россией. Но это вопрос, который мы будем решать отдельно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала вернем Крым, а потом будем решать, что делать с этими людьми", - сказал Кулеба.

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