Неважно, сколько продлится оккупация Крыма, - он вернется в Украину, - Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Для меня неважно, сколько лет будет длиться аннексия Крыма, я абсолютно уверен, что Крым будет освобожден. Сложатся так исторические обстоятельства, мы будем содействовать тому, чтобы они так сложились и Крым вернулся в Украину", - сказал Кулеба.

По его мнению, изменение ментальности населения полуострова за период его аннексии, не должно влиять на стремление Украины вернуть свою территорию.

"Мы знаем, что там была своя ментальная специфика и до начала попытки незаконной аннексии Крыма Россией. Но это вопрос, который мы будем решать отдельно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала вернем Крым, а потом будем решать, что делать с этими людьми", - сказал Кулеба.

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