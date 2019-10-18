Кононенко опроверг свое задержание в "Борисполе": Я в Стамбуле, а относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий

Об этом он написал на своей странице в Facebook передает Цензор.НЕТ.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину. Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но в который раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать из заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретари и не давал ему полномочий комментировать что-либо, связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы будете делать новости обо мне", - написал Кононенко.

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Также он добавил, что после Стамбула планирует посетить Китай: "Там по приглашению китайской стороны принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже".

Как сообщалось ранее, экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что экс-нардепа задержали в аэропорту "Борисполь" "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств".