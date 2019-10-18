Полиция проверяет факты незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медцентров Киевщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

По факту нарушения требований действующего законодательства об охране труда в одном из частных медицинских центров работники Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 271 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе расследования полицейские узнали, что в медцентре могут происходить незаконные медицинские операции. По новоявленному факту полицейские открыли уголовное производство по ст.143 (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) Уголовного кодекса Украины и провели санкционированный обыск в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Сотрудники Бориспольского отдела полиции совместно с оперативниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильные камеры с различными биологическими образцами.

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились.

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