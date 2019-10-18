Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры, - Криклий

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это позволит завершить реформу компании, которая началась три года назад. Укрзализныця будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной.

Кроме того, будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

"Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок. Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", - отметил Криклий.

Напомним, ранее Криклий заявил, что Мининфраструктуры планирует продать часть акций "Укрпочты" и "Укрзализныци" приватным компаниям.

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