Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.10.19 10:54

Террористы продолжают обстрелы Золотого и Петровского, нарушая условия разведения сил и средств на Донбассе, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает, что в настоящее время незаконные вооруженные формирования нарушают условие разведения сил и средств на Донбассе - продолжают обстрелы, в частности в районе н.п. Золотое.

загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава Минобороны заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Условием начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отсутствия нарушений режима (прекращения огня. - Ред.) - не менее семи суток. В настоящее время это условие не выполняется той стороной - стороной бандформирований, которые продолжают обстрелы регулярно. Так, вчера был обстрел в районе разведения Золотое", - сказал Загороднюк.

При этом он подчеркнул, что сейчас речь идет только о двух участках - в Золотом и Петровском.

"Другие участки – это вопрос, который будет решаться в будущем. Сейчас мы этот вопрос не комментируем", - сказал министр.

Напомним, 17 октября боевики дважды открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100