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18.10.19 11:39

Кабмин работает над законопроектом о запрете использования пластиковых пакетов

Кабинет министров Украины поддерживает запрет использования пластиковых пакетов.

мусор,пакеты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Чтобы минимизировать ущерб для природы, в парламенте зарегистрировали законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. 16 октября этот законопроект рассматривался на профильном Комитете по вопросам экологической политики и природопользования и был согласован. Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины. А также работает над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика", - говорится в сообщении.

Речь идет о запрете использовать сверхлегкие одноразовые пакеты в торговле. Исключением будут лишь использование пакетов во время фасовки рыбы, мяса и сыпучих продуктов.

Отмечается, что пластиковые пакеты, не соответствующие установленным требованиям, должны быть утилизированы, но не за счет производителя, а того - кто их приобрел для торговли. Все пакеты, в зависимости от характеристик, делятся на виды.

Сейчас пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

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