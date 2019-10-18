Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин

"Роспуск Верховной Рады был неконституционным. Юридически все было нарушено..." - заявил Шишкин в интервью Любови Величко изданию Нова Влада.

На замечание журналистки о том, что судья КСУ Виктор Городовенко прокомментировал решение о роспуске тем, что в первую очередь должно преобладать ощущение справедливости, а уже потом закон Виктор Шишкин ответил: "Он говорил как судья общей юрисдискции... Весь этот отход в кусты в слово "справедливость" не совсем сюда подходит".

Причиной подобных решений КСУ Шишкин считает деградацию совести и понимания, что кого-то рекомендуют на важные государственные должности как судья Конституционного Суда. Для примера Виктор Шишкин сравнивает выборы 1996 года, когда выбирали шесть судей КСУ: "Люди (прим. участники выборов, судьи) горели ситуацией ... боролись за каждого кандидата... показательно, что тот Съезд закончился в 12 часу ночи."

В то же время Съезд судей в 2017 прошел в "спящем режиме", о чем вышел сюжет программы BIHUS.info. В результате такого подхода был избран новый судья КСУ Городовенко, который по мнению Шишкина: "... попал не туда, куда должен был попасть. Он не этому учился и не тем занимался... Его карьерный рост был бы нормален в роли судьи Верховного Суда криминальной палаты."

Ситуацию с Конституционным Судом может исправить подбор высокоморальных и компетентных судей. Виктор Шишкин указывает на следующие практические "параметры" высокоморальности: "Высокоморальный судья не будет использовать свое служебное положение в своих интересах. Он не берет взятки и ни под кого не прогабается. Высокоморальность - это когда позвонил Андрей Богдан, и ты можешь послать его "під три чорти."

Также Шишкин критически относится к попыткам регулярно менять Конституцию. "Конституция - не инструкция по эксплуатации стиральной машинки. Всегда можно найти формы внесения изменений в законодательство, не насилуя Конституцию."