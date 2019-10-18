Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру, - Яременко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Публичная и скрытая (но не такая уже и незаметная) активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии - демонстрировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу. Поэтому лучшее, что мы можем сделать в наших намерениях таки начать мирный процесс - это не понижать, а усиливать дипломатическое давление на РФ. Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей", - написал Яременко.

По его словам, анализ поведения РФ в ПАСЕ, где Россия достаточно прямолинейно пытается протащить признание депутатов, избранных на оккупированных территориях, заставляет сомневаться, что РФ планирует хоть как-то снизить напряжение дипломатического противостояния с нашим государством.

Он отметил, что если международные партнеры Украины, как и руководство страны, стремятся к осмысленным мирным переговорам, то помочь Украине сейчас можно именно активной дипломатией, "которая, не отбрасывая возможности ослабления санкций против России при условии выполнения ею ряда условий, все же будет гарантировать для РФ усиление давления и санкций в случае срыва мирных переговоров с Украиной".

"Понижение градуса дискуссии в международных организациях, как компромисс с украинской стороны, вполне реалистичное решение. Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, России несложно вернуть Украину всех пленных, задержанные военные суда, выполнить решение международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ. Мы же готовы к компромиссам", - подытожил Яременко.

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