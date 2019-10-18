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18.10.19 12:28

"Ничего нового мы не услышали. Это означает, что у правительства либо нет четкой стратегии, либо о каких-то вещах они не хотят говорить", - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не услышал ничего нового от Кабинета министров во время часа вопросов к правительству.

вакарчук

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Ничего нового мы не услышали. Это означает, что у правительства сегодня или нет четкой стратегии, или они о каких-то вещах не хотят говорить здесь в зале", - сказал нардеп.

Вакарчук отметил, что от министра обороны не услышали четкий ответ по разведению войск.

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"Он ушел от ответа (на вопрос по разведению войск. - Ред.). Мы не услышали четкого ответа. Я считаю, что это абсолютно недопустимо, когда, как вы видели на схеме разведения войск, мы выходим из населенных пунктов, а сепаратисты, поддерживаемые Россией, выходят в поле. - Это что, мы добавляем безопасности нашим гражданам, забирая оттуда армию? На вопрос, кто будет их защищать - звучат слова о том, что полицейские отделы. Но кто может во время, условно говоря, военной операции, заменить безопасность, которую предоставляет украинские вооруженные силы", - отметил нардеп.

Как сообщалось ранее, сегодня в Раде состоялся час вопроса к правительству. В частности, министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что после запланированного разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе Вооруженные силы Украины будут удерживаться в готовности к немедленной передислокации в случае нарушения договоренностей по прекращению огня и отводу войск другой стороной.

Отметим, что основным условием начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

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