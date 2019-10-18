Открыто уголовное дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, в 2017-2018 годах в результате злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств - 17 млн грн.

По данному факту 7 октября начато уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование поручено вести Национальному антикоррупционному бюро Украины.

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