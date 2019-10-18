После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook со ссылкой на данные СЦКК.

"17 октября противник осуществил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединское, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин)", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным СЦКК, НВФ РФ вчера коварно осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4.

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"Такое циничное поведение лишний раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, что минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток", - добавили в штабе.