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18.10.19 13:02

Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. ВИДЕО

Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения бывшему нардепу Сергею Пашинскому.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

После выступления адвоката Пашинского Андрея Федура, судьи удалились в совещательную комнату.

Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому 01
Фото и видео: Олег Богачук

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

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