Контрразведкой СБУ блокирован канал поставок товаров военного назначения так называемой "ЛНР" в страну-агрессор и объявлено подозрение организатору схемы

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи СБУ установили, что одно из машиностроительных предприятий так называемой "ЛНР" организовало незаконные поставки продукции в адрес "фирмы-прокладки", зарегистрированной в Московской области. На самом деле комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации. Такую схему структуры МО РФ использовали во избежание санкций.



Задокументировано более тридцати экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно контролируемый участок российско-украинской границы. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и таможенные платежи органам страны-агрессора.



Контрразведчики также установили, что руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове. Именно оттуда злоумышленники осуществляли удаленный контроль за производством и поставками продукции.



Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности.



В рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Следователи Службы безопасности Украины продолжают процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к незаконным поставкам человек.