НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким согласовано сообщение о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 18 октября 2019 года детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Так, указанное лицо обеспечило включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.

"Как следствие, государству был нанесен ущерб на более 10,62 млн гривен. Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отметили в САП.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.