Покупка электроэнергии в России благодаря "поправке Геруса" – это антиукраинские действия, – Тимошенко

Об этом в комментарии журналисту заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, пишет Обозреватель.

По ее мнению, покупка российской электроэнергии в условиях профицита генерирующих мощностей в Украине не обоснована экономически, а также вредна политически, так как противоречит антироссийским санкциям.

"Я хочу сказать, что это категорически недопустимо. И сегодня на комитете я также сказала, что Россия имеет вдвое больше мощностей по генерации электроэнергии, чем Украина сегодня потребляет. И поэтому брать перетоки из Российской Федерации сейчас, когда у нас достаточно собственной электроэнергии, просто ее покупать, вопреки санкциям, которые применены против Российской Федерации, – это просто действует против Украины. И меня волнует, что это уже становится системой".

По мнению Тимошенко, законодательные инициативы Геруса направлены на разрушение промышленного потенциала Украины.

"Окно возможностей, которое открыто сейчас перед страной, используется не для того, чтобы восстановить экономику, сделать богаче украинцев, поддержать наши украинские предприятия, возродить Украину. А это окно возможностей используется для того, чтобы уничтожить последний национальный потенциал нашего государства", – утверждает председатель фракции "Батькивщина".

Напомним, 18 сентября по инициативе Геруса Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором он пролоббировал правку, разрешающую импорт электроэнергии из России и Беларуси.

1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляет компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. В течение первой половины октября суточный объем импорта российской электроэнергии увеличился почти вдвое – до 4,48 млн кВтч, по состоянию на 15 октября, против 2,4 млн кВт-ч в начале месяца.

Ряд политологов и экономических экспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.