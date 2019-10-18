Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"По некоторым важным темам, таким, как образование, увеличение зарплаты учителям, не были учтены, в том числе, наши поправки. Поэтому мы не увидим значительного увеличения расходов, которые необходимы по этим направлениям", - сказал нардеп.

Он отметил, что одновременно были учтены поправки по финансированию медицины, в частности финансирование закупки лекарств для тяжелобольных пациентов.

Цабаль отметил, что проект бюджета в целом не полностью отражает программу действий правительства.

"Поскольку мы не видим, что бюджет адресует программу действий правительства, также видим, что некоторые направления не были покрыты и, учитывая, что значительная часть поправок в бюджет не является системной, а присутствуют лишь точечные изменения, я не уверен, что мы сможем поддержать этот проект", - рассказал нардеп.

Отметим, сегодня, 18 октября, Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект Государственного бюджета-2020.

Напомним, во время своей предвыборной кампании команда Владимира Зеленского обещала поднять зарплату учителям до $4000.

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